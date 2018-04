Fiscal afirmó que aplicación creada por Álex Smith "no existe"

El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, que investiga la presunta manipulación de pruebas en la causa "Operación Huracán II", dijo que la aplicación "Tubicación", creada por Álex Smith, "no existe".

Según el denominado "profesor", la app georreferenciaba teléfonos celulares a través de un router y habría permitido situar a ocho personas a la hora y lugar del ataque a 29 camiones en San José de la Mariquina.

"Yo ni siquiera digo que es falso; lo que nosotros decimos es que no existe. No existe. Es más, los peritajes que nos entrega la PDI nos indican que el router no almacena ese tipo de antecedentes", dijo a El Mercurio

El persecutor manifestó que las dudas surgieron ya que "no apareció ningún software en los computadores que eran de la unidad de inteligencia, ni en la empresa que almacena estos softwares. Debería haber estado en uno de esos equipos, y no estaba".