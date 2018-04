Fiscal Arias afirmó que "el 99,9% de los ingresos de Sebastián Dávalos provienen de Caval"

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, se refirió a los dineros que percibe el hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, asegurando que el 99,9% provienen de la empresa Caval.

"El resto eran $400 mil de unos estudios de tesis", explicó en Tele13 Radio

El persecutor sostuvo que el esposo de Natalia Compagnon "no está siendo imputado por un cargo, sino por las actuaciones que hemos acreditado y que hace que no puede no tener conocimiento de las acciones de Caval".

Arias dijo que la tesis de la fiscalía es que Caval es una empresa imaginaria creada para estafar al empresario Gonzalo Vial Concha.

"Este cliente fue buscado, tomaron conocimiento e que tenía intenciones de invertir, acceden a él y le ofrecen servicios. La necesidad de Vial era real, pero luego, para saber si esos servicios eran reales, tengo que perfilar a las personas que estaban en Caval. De los tres ninguno era capaz de entregar los servicios a Vial. Ellos tampoco contrataron especialistas. Hay otras boletas ideológicamente falsas, personas que emiten boleta para quedarse con el 10% y el resto iba a Caval. La conducta de inventar boletas es una conducta constitutiva de lavado de dinero", dijo.

"Es una empresa que se crea para acceder a esta persona, se ofrecen servicios que ellos no pueden ofrecer y se genera la adquisición del dinero. Él confió porque se le dice que tienen un equipo de expertos, pero nunca se tuvo la intención de cumplir", enfatizó.

El fiscal regional de O'Higgins precisó que "este caso se trata de ciertas personas que aparentando una empresa, poder e influencia, logran que se le den prestaciones económicas (...) Es algo que una persona normal no podría obtener. La lógica de la experiencia nos indica que Dávalos no podría haber hecho esto sin ser hijo de la Presidenta".