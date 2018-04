[VIDEO] Familia pilló a cocodrilo de tres metros nadando en su piscina en Florida

Un cocodrilo de tres metros de largo fue encontrado nadando en una piscina de una familia en Sarasota, Florida. La pareja estaba durmiendo en la madrugada cuando despertó con un fuerte golpe y al mirar por la ventana se sorprendieron al ver al animal.

De inmediato llamaron al 911. Según contó Patricia Carver a News Channel 8, la policía llegó de inmediato a la casa donde encontraron al cocodrilo y lograron capturarlo.

El animal había ingresado a la casa rompiendo el protector de mosquitos. En el estado de Florida es habitual este tipo de apariciones, algo que mantiene siempre en alerta a la población.

So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat#NeverADullMoment#OnlyInFloridapic.twitter.com/s3DtK3xzPR