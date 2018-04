El 51% de los hombres chilenos reconoce que se cuida la piel

Un último estudio llamado "El nuevo hombre chileno" reveló que dada la presencia de hombres extranjeros en nuestro país y el aumento de productos de belleza para él, se han generado cambios en cuanto al cuidado personal de cada uno.

Entre las conclusiones del análisis realizado por la marca sueca experta en belleza, Oriflame, destaca que el 51% reconoce que se aplica productos de aseo para la cara y cuerpo; 47,7% cuida su alimentación y 39,8% realiza actividad física tres veces por semana.

Al ser consultados de por qué no usan productos para el cuidado del rostro de manera rutinaria, el 25,6% dijo que no le llaman la atención; 25,6 % dijo que son muy costosos y el 15,4% alude a que no tiene tiempo.

Al ser preguntados acerca de que problemas considera que tienen su rostro el 31,9% manifestó que la grasitud, el 25,7% la sequedad y el 23,9% las líneas de expresión.

De manera más específca el 47,9% invierte en productos de tratamientos faciales y el 48,3% ocupa diariamente artículos para el rostro.

De manera complementaria, un informe de Euromonitor destacó que que las ventas de la peluquería masculina han aumentado un 9% en Chile y se espera que las ventas de aseo de hombres aumenten en un 3% a precios constantes de 2016 para llegar a $340 millones en 2021.

Francisca Buzeta, sicóloga especialista en sexualidad, comentó que el hombre dejó relegada la imagen y vanidad a las mujeres pero hoy comenzaron a liberarse de prejuicios.