Emprendedores obtuvieron fondo para distribuir golosinas "sin sellos" en colegios

Partieron con la idea de incorporar las frutas en la alimentación de los niños y hoy se transformaron en un emprendimiento de golosinas "libre de sellos". Se trata de Alimentos Doubleland , un negocio que hoy tiene el objetivo de llegar con toda su línea de productos a los colegios del país, con el fin de colaborar en las colaciones sanas para los estudiantes.

Las cifras de obesidad infantil siguen siendo preocupantes en Chile. Y aunque los últimos resultados del Mapa Nutricional escolar de la Junaeb, demostró que bajó en casi 2% la obesidad, se reveló que un tercio de los niños de Primero Básico posee obesidad severa.

Franco Massardo, quien junto a un amigo fundó la empresa que hoy se conforma por nueve socios, comentó a SoyChile.cl que el último fondo de innovación de Corfo que se adjudicaron servirá para llegar con su negocio de "golosinas sanas" hasta los establecimientos. "Idealmente queremos poder cubrir la mayor cantidad de regiones", dijo. Partirán en la Región Metropolitana para luego ir sumando otras ciudades del país.

La línea de productos que ellos elaboran son bajos en calorías, sodio y grasas. Partieron con unas gomitas de manzana y arándano cubiertas de chocolate sin azúcar para luego ampliarse a cereales mezclados con fruta en formato de bolitas cuyas variedades son arroz, manzana y quinoa.

"La idea principal era aumentar el consumo de fruta en los niños y cuando creamos una gomita con fruta pensamos en cómo meter 'una fruta' en una golosina y eso obtuvimos, por cada porción de producto, tienes una porción de fruta", sostuvo Massardo.

Toda la línea de sus innovadores productos están albergados bajo "Be Healthy". Hoy se pueden encontrar en el retail, como algunos supermercados y farmacias, pero ahora quieren llegar a los colegios y otros emporios más pequeños.

"Nuestros productos son libres de azúcar y tienen una buena relación con los carbohidratos, porque no sólo el azúcar hace daño. Tenemos dos líneas con 60% de cacao y como no tienen nada de origen animal, no sólo son aptos para diabéticos, sino también para veganos", agregó el emprendedor.

Por ahora los socios siguen trabajando en nuevas creaciones que tienen que ver en la línea de lo saluble, pero que van más allá de las colaciones.

"Si queremos ser una solución entonces debemos atacar los problemas en diferentes lados, la golosina soluciona un momento del día, entonces estamos ideando cómo estar presente en otros momento de consumo de las personas", finalizó Massardo.