El 5 de junio parte el registro de evasores del Transantiago

08:08 A quienes aparezcan en el listado de morosos no se les devolverán impuestos ni podrán obtener la licencia de conducir ni tampoco renovar el pase escolar.

El registro de evasores del Transantiago comenzará a regir el próximo 5 de junio.

Quienes no paguen su pasaje en los buses del sistema público deberán presentarse ante el juzgado y pagar una multa de casi $70 mil, si no se presentan entrarán a la base.

Una vez ingresado al registro de morosos, el usuario no podrá obtener la licencia de conducir en ese periodo ni tampoco renovar el pase escolar. Los infractores que están en la lista no tendrán la devolución de impuestos, consignó La Tercera

El Ministerio de Transportes deberá implementar un sistema para consultas. Carlos Melo, ex subsecretario de la cartera que tramitó la ley, explicó que el registro con los nombres de los usuarios infractores "no serán antecedentes públicos, sino que cada persona no infractora podrá consultar un máximo de ocho veces por año". Así se evitará que las empresas formen bases de datos para "discriminar a la gente por esa deuda".

La ley también sancionará la agresión a los fiscalizadores, sumando un grado más al responsable.