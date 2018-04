Colegio Médico y atención de hospitales los fines de semana: "No podemos jugar con las expectativas de los pacientes"

09:33 Izkia Siches dijo que "hay cosas en que no se puede fallar. Sería malo para este gobierno que hubiera resultados peores a los esperados".

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió al plan de reducción de listas de espera del gobierno, que contempla que los hospitales operen a pacientes durante los fines de semana.

Gremios del sector criticaron que no se les había informado formalmente de la estrategia.

"Creo que hay un grado de ansiedad, no ha estado fácil para la instalación de Salud y eso le hace mal al sector, quizás esta iniciativa nos a va a permitir aclarar las cosas. Se debieron hacer reuniones para aclarar, nos reunimos con el ministro. Quiero pensar que hay un grado de inexpertis y que va a haber tiempo para hacer ésto. Esperamos subsanar y que de este plan piloto podamos aprender y no jugar con las expectativas de los pacientes, hay que hacerse cargo con bastante seriedad", dijo a radio Cooperativa.

La dirigenta sostuvo que para trabajar "se necesita el resto del equipo de salud porque nosotros nos apoyamos, somos parte de un equipo, por eso, entendiendo que hay urgencia, necesitamos conocer los detalles técnicos básicos para pronunciarnos con mayor profundidad. No podemos jugar con las expectativas de los pacientes", recalcó.

Siches manifestó que "no hay mucho conocimiento interno, vamos a tratar de tener una exprés para tener información objetiva y para también ver la continuidad de estás expectativas. Hay todo un tema atrás. No están los detalles tan explícitos, tenemos toda la voluntad de colaborar. Se ha configurado como plan piloto, pero hay cosas en que no se puede fallar. Sería malo para este gobierno que hubiera resultados peores a los esperados".