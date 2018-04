Siete consejos para configurar la privacidad en Facebook

Facebook reconoció que millones de personas (más de lo que se pensaba) podrían haber quedado expuestas por el escándalo de privacidad de Cambridge Analytica, donde obtuvieron información de usuarios de Facebook con el fin de usarla en campañas de propaganda política.

Pese que la compañía de Mark Zuckerberg afirmó que protege la información y establece una política de privacidad, los usuarios también deberían tomar los resguardos necesarios. Por eso la empresa de seguridad de la información, Arkavia Networks, entregó algunos tips para resguardar la privacidad al usar esta red social.

1) Oculta tu perfil en Google: debes limitar el acceso a los buscadores. Si estás desde tu PC accede a configuración y busca privacidad. En dispositivos móviles busca accesos directos de privacidad, “más opciones” y “privacidad”. Una vez que llegues ahí encontrarás un “Sí” junto a “¿Quieres que otros motores de búsqueda muestren el enlace de tu biografía?”. Dale click a “Editar” y desactiva la opción “¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen a tu perfil?”.

puedes deshabilitar esta opción en la configuración. Busca “Biografía y Etiquetado” y activa la opción “¿Quieres revisar las etiquetas que otros añaden a tus publicaciones antes de que aparezcan en Facebook?”. Con esto, tú tomas la decisión.

desde el PC dale click a tu nombre y en “Amigos” presiona “Editar privacidad”. Esto te permitirá elegir quién puede ver tu lista de amistades.

en "información de contacto" puedes ver a quién mostrarle tu información básica de perfil. Ésta puede ser visible para todos, tus contactos de la red, sólo tú o personalizado.

también éstas pueden ser "públicas", "amigos", "amigos excepto...", "sólo yo" y "amigos concretos". Facebook también te permite crear tus propias listas. Además, es posible marcar a cada contacto como “mejor amigo” o sólo como “conocido”.

en "privacidad" desde el PC o “accesos directos de privacidad” en móviles. Fíjate en “¿Quieres limitar el público de las publicaciones que has compartido con los amigos de tus amigos o que has hecho públicas?”. Este control limita las publicaciones antiguas. Ahora sólo tus amigos podrán leer las entradas antiguas. No obstante, si lo deseas puedes liberar alguna de las entradas de forma manual e individual.

7) Impide que Facebook acceda a tus aplicaciones: cuando instalas nuevas apps muchas piden el acceso a la cuenta de Facebook, pero no todas lo necesitan. Esto también puedes configurarlo y es recomendable eliminar las aplicaciones que no utilices o que no necesiten ese permiso.