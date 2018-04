Fiscal Moya dijo que Leonardo Osses nunca pudo probarle la eficacia de "Antorcha"

08:43 El persecutor dijo que durante una semana el excapitán de Carabineros, formalizado por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público en el caso Huracan II, quiso demostrar el funcionamiento del sistema, pero que no consiguió las pruebas suficientes.

El fiscal adjunto jefe de la Región de O'Higgins, Sergio Moya, declaró de manera voluntaria a la PDI ante el fiscal Carlos Palma, quien investiga las irregularidades que terminaron con el fracaso de "Operación Huracán" en el marco de la quema de 58 camiones en La Araucanía.

Moya, quien dio testimonio en febrero durante cuatro horas, puso en duda la efectividad de "Antorcha", el sistema creado por el ingeniero Álex Smith para interceptar mensajes de WhatsApp.

Según El Mercurio , el persecutor indicó que durante una semana la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros (UIOE) intentó demostrarle que la aplicación era factible, pero no le entregaron pruebas concluyentes de cómo funcionaba esta aplicación.

El mismo excapitán Leonardo Osses, formalizado por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público en el caso Huracan II, estaba en coordinación con el fiscal para demostrarle resultados concluyentes.

Moya puso a disposición de Carabineros el teléfono de su asistente, el abogado Nicolás Núñez, como medio para ser intervenido.

Sin embargo, el primer día Osses le dijo que no pudieron hacer nada porque no hubo tráfico de datos. Luego probaron con un correo electrónico que llegó al teléfono de Núñez, pero dijeron que era necesario abrir los links para demostrar cómo operaba. En otra oportunidad, el sistema supuestamente descargó las conversaciones de WhatsApp entre el mismo Osses y Núñez, por lo que Moya aclaró: "Obviamente eso no era una prueba de nada".

Una de las pruebas finales fue un correo electrónico que llegó con el concurso público de fiscales, pero Moya indicó que esa información fue enviada por Recursos Humanos" de la fiscalía a toda la VI región, por lo que "no probaba nada".