Felipe Berríos ante dichos de Ezzati: "no tenemos que aceptar esta clase de agresiones y pensamientos tan absurdos"

El conocido sacerdote dijo que "quisiera decirle a toda la comunidad trans y a todos los chilenos que se han sentido heridos con estas a palabras, que esas palabras no reflejan el sentir de la iglesia católica"

Felipe Berríos se refirió a los dichos del cardenal Ricardo Ezzati en un mensaje de audio que fue difundido via Twitter por "Todo Mejora", una fundación que busca lograr el bienestarde niños, niñas y adolescentes LGBT.

En este mensaje el conocido y querido cura jesuita indicó que siente "vergüenza por las palabras emitidas" por el cardenal de Santiago, y señaló que usó una "metáfora bastante absurda e hiriente".

"Quisiera a través de este medio comunicarme conla comunidad trans y decirles que siento desconcierto y verguenza por las palabras emitidas por el cardenal de santiago Ezzati, no solo por lo hirientes de sus palabras, sino porque también refleja un modo de pensar que no es el modo de pensar de la iglesia católica, de lo que nos ha mostrado el Papa Francisco, y es una metáfora bastante absurda la que usa, e hiriente".

"Por eso quisiera decirle a toda la comunidad trans y a todos los chilenos que se han sentido heridos con estas a palabras, que esas palabras no reflejan el sentir de la iglesia católica, y como sacerdote quiero pedir perdón a todos los que se han sentido heridos, no tenemos que aceptar esta clase de agresiones y pensamientos tan absurdos, que refleja también mucha ignorancia. Por eso a todos ustedes quisiera darles mi apoyo y un abrazo grande. Me despido, Felipe Berrios".