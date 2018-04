Asociación de Magistrados dijo que el sistema de nombramiento de jueces "no da para más"

El presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, dijo que si bien las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, fueron "desafortunadas e injustas", coincidió en que es necesario modificar el sistema de nombramiento de los jueces.

"El resultado 2+2 no es tal, nosotros rechazamos la conclusión del ministro, pero coincidimos con que el sistema de nombramiento no da para más. En época de dictadura se utilizó para hacer un manejo férreo de la magistratura y posteriormente no fue modificado. Hay mucha opacidad en cuanto no hay justificación en las designaciones", dijo a radio Cooperativa.

Sobre las declaraciones del titular de Justicia, que dijo que la mayoría de los jueces son de izquierda, Flores sostuvo que "es bien ingrato hablar de esto porque nos pone en un terreno que lesiona la credibilidad de la magistratura, de los jueces en su conjunto. Nosotros velamos por proteger y defender parcialidad e independencia y esto viene de declaraciones desafortunadas e injustas, esas declaraciones son erróneas".

El dirigente agregó que "si tenemos un partido es la Constitución y la ley, estamos prohibidos legalmente de tener militancia e incluso involucrarnos en cuestiones de orden político y estamos seleccionados y capacitados en las normas legales. Ha sido un paso en falso del ministro, él recapituló y volvió en sus pasos para decir que aceptaba las críticas y ahí doy por superado el asunto".