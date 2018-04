Suprema condenó a colegio a indemnizar a madre de alumno que se cayó del 2° piso

La Corte Suprema condenó al colegio Academia de Humanidades a pagar $5.785.321 a la madre de un alumno de 7 años, quien se cayó del balcón del segundo piso del establecimiento el verano de 2010.

En fallo unánime se condenó al colegio por el accidente sufrido cuando el niño participaba de actividades extracurriculares.

"El fallo consideró el deber de cuidado del Colegio respecto del menor, que estaba en el recinto escolar en actividad de verano, y que el deber de cuidado no fue a lo menos el adecuado, incurriendo así el Colegio en negligencia o culpa grave, que lo sitúa en posición de mora respecto de las obligaciones que contrae para con el alumno y el apoderado. Sin perjuicio de lo concluido estimó que lo pedido era sólo indemnización por daño moral, no por daño emergente, por lo que la prueba rendida no resultó atingente, rechazando la demanda".

Además, el documento detalla que considerando que es un niño de siete años, el accidente también daño su "su sensibilidad y afectos (...) los que produjeron en él una angustia y un menoscabo sicológico que merece ser indemnizado".

Estos mismo, presume que hizo sufrir a la madre al ver el estado de su hijo y por las intervenciones a las que hubo de someterse como consecuencia. "Se revoca la sentencia apelada de nueve de febrero de 2017 que rechazó la demanda y se declara. Se acoge la demanda y se condena al Colegio Academia de Humanidades a pagar por concepto de daño moral al demandante $500.000 y $300.000; y asimismo al pago de $4.985.321 por concepto de daño emergente, ambas sumas debidamente reajustadas más intereses corrientes desde la fecha de la presente sentencia hasta su pago efectivo".