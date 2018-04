CPC y CUT sostuvieron reunión histórica después de once años para "construir confianza"

14:05 Ambas partes reforzaron la idea que este encuentro abre el camino al diálogo para que el mundo empresarial y sindical, ya no se trate más de un "versus", sino más bien de integración.

Este martes se reunió el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Es la primera visita que hizo el gremio empresarial a la sede multisindical después de once años, por lo que el encuentro fue calificado como "histórico".

Tras la cita, el presidente del gremio empresarial, Alfonso Swett Opazo, comentó que el foco de este primer acercamiento en tanto tiempo es "construir confianza" entre ambas partes.

"Es lo que nos está pidiendo la sociedad, que nos ocupemos y no solamente que hablemos. Hemos hablado de los desafíos que nos presenta el futuro tanto en empresas como en los trabajadores. Acá hay una exigencia donde no hayan más 'versus' sino más 'y'. Empresas y trabajadores, empresas y ciudadanía", dijo.

En tanto, Bárbara Figueroa reforzó la misma idea. "Esta reunión es de carácter histórico por ende hay una perspectiva interesante, no sólo basta con nuevas propuestas, esa es la señal que hoy damos con nuestras legítimas diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos crecer con inclusión".

Sweet por su parte, aclaró que por supuesto que existen diferencias históricas, "como en temas que quedaron pendientes, la reforma laboral. Lo que nos llama a la responsabilidad es construir sobre las cosas donde tenemos coincidencias (...) los desafíos son tan grandes que debemos hacerlo en conjunto".

La presidenta de la CUT agregó que el diálogo que se inició es necesario entre ambas partes para "Este es un diálogo que se inicia, necesitamos recobrar confianzas, no han sido tiempos fáciles entre el mundo sindical y empresarial, lo importante es no generar falsas expectativas desmedidas en la opinión pública".