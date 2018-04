Piñera e identidad de género: "Un Presidente no puede eludir un tema por no querer provocar un problema"

El presidente Sebastián Piñera se refirió en entrevista con Bienvenidos de Canal 13 al debate al interior del oficialismo por el envío de la indicación para la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio registral a partir de los 14 años, con autorización de los padres.

Piñera dijo que el gobierno decidió abordar el tema, aunque no estaba en el programa de gobierno, pues es un problema al que se le debe dar solución.

El Mandatario aseguró que "muchos en mi sector me dicen, '¿para que te metes en esto?, no está en el programa. ¡Claro que no está en el programa! pero el terremoto tampoco y no porque no estaba en el programa no se va a abordar"

"Un Presidente no puede eludir un tema por no querer provocar un problema" dijo el Mandatario, quien además planteó que "el gobierno tomó una posición y está buscando un acuerdo" dijo el gobernante.

Piñera dijo que el Ejecutivo busca un "acuerdo razonable" en la materia.