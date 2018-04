Viajó más de 2 mil kilómetros para ver a Radiohead en Argentina y olvidó sus entradas

Una fanática de Radiohead viajó más de dos mil kilómetros para ver a su banda favorita en Argentina el próximo sábado 14 de abril pero olvidó lo más importante: las entradas. Fue ella misma quien compartió su historia en redes sociales la que se volvió en un viral en pocos minutos.

"VIAJE 2000 KM PARA VER A RADIOHEAD Y ME OLVIDE LAS ENTRADAS EN MI CASA NO ME ALCANZAN LAS MAYÚSCULAS", escribió Clara, alías "Lolita" en Twitter.

Desde que compartió el mensaje el 9 de abril, cientos de personas la han troleado o se han burlado de su caso. Pero algo positivo sacó de todo eso.

Aunque la fanática contó en la misma cadena que quizás alguien podría ir a dejarle las entradas, un banco de la región le hizo una atractiva propuesta.

"Hola Clara, tenemos una idea: si tu tweet llega a 5k RT para el viernes al mediodía, te regalamos un par de entradas para que no te pierdas a Radiohead en Tecnópolis ??#TeBancamos", le escribieron desde BBVA Francés.

















Se desconoce si esta historia es real o no, pero miles de usuarios están pendientes para saber qué pasará finalmente con "Lolita".