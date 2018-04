Intendenta Rubilar dijo que "pondrá el corazón" para que la marcha estudiantil sea pacífica

08:46 Los estudiantes convocaron a una movilización el 19 de abril. "Nos arriesgamos a las imágenes que hemos visto de los encapuchados y no queremos eso", dijo la autoridad regional.

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, se refirió a la primera marcha estudiantil convocada para el próximo 19 de abril.

"No vamos a autorizar marchas en horario peak. Están solicitando un horario que nos parece adecuado, están solicitando la Alameda, estamos conversando las garantías, quiénes son los responsables. Entendemos que hay una intención de marchar pacíficamente, pero nos arriesgamos a las imágenes que hemos visto de los encapuchados y no queremos eso. En esto estamos trabajando y yo voy a poner el corazón para que esa marcha sea pacífica y con menos problemas posibles", dijo a radio Universo.

La autoridad sostuvo que "como gobierno tenemos que hacer un diálogo para que no sea la calle la forma de manifestarse y dialogar, pero esto ya está tomado y le corresponde a la Intendencia dar la mayor cantidad de garantías, en esto siempre podemos dialogar con el ministro".

Respecto a la participación de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson en la movilización, Rubilar comentó que "ellos saben que soy una persona que dialoga, lleva a consenso, que siempre he sido dogmática, que si me presentan buenos argumentos podemos llegar a acuerdo. Ellos nos van a ayudar a que los encapuchados no se tomen las marchas y aislar a estos grupos menores violentistas".