Felipe Berríos y situación en la Iglesia: “El descrédito es total y los sacerdotes estamos cansados”

10:28 El jesuita se refirió a la carta del Papa Francisco a la Conferencia Episcopal y dijo que “yo me he quejado de que nos investigamos a nosotros mismos, yo no creo en eso”.

El sacerdote jesuita Felipe Berríos se refirió en entrevista con radio ADN a la carta que el Papa Francisco envió a la Conferencia Episcopal por las conclusiones del informe del obispo Charles Scicluna, luego del proceso de recolección de testimonios por las acusaciones contra el obispo de Osorno, Juan Barros.

En la misiva, Francisco, quien defendió a Barros en su paso por Chile, dijo haber tenido errores de valoración y percepción, debido a que recibió información errónea y, convocó a los obispos chilenos a Roma.

Berríos dijo que la situación “va más allá de Barros (…) hay algo de cambiar en la Iglesia chilena” y agregó que “me da la desesperanza de que es un poco tarde” y planteó que “el descrédito es total y los sacerdotes estamos cansados. No entramos a cura para esto. Estas verdades a medias, todos estos lenguajes, que el mismo Papa lo dice en la carta, este lenguaje que no se concretiza”.

“Hay cosas que hay que cambiar: todo abuso a menor de edad no puede prescribir a los 10 años; un delito a un menor que esté prescrito, la justicia ordinaria debe investigarlo. Yo me he quejado de que nos investigamos a nosotros mismos. Yo no creo eso” dijo el sacerdote.

El jesuita además, indicó que “nosotros los curas nos estamos para andar investigando y menos a nosotros mismos”.