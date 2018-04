Venezolanos y haitianos lideran la lista de inmigrantes con prohibición de entrar a Chile

A 1883 extranjeros se les ha prohibido el ingreso a Chile en lo que va del año, según un informe solicitado por La Tercerea A través de Ley de Transparencia, a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI). La cifra se duplicó en relación con la de 2017 que marcó 9.912 rechazos, mientras que en 2016 se fijó en 5.829.

Según el jefe de Extranjería de la PDI, Bernardino Cárdenas, los números no son un porcentaje elevado, pues del total de inmigrantes que han ingresado al país solo entre un 3 o 4% de los permisos fueron rechazados.

En este sentido, precisó que las razones responden mayormente a “no acreditar la calidad de turista”.

“Todo extranjero que llega al país tiene que acreditar medio económico o la finalidad por la que viene. Cuando ese relato es inconsistente y no lo acredita, se le impide el ingreso. Por ejemplo, cuando presentan reservas falsas o dicen que vienen a ver a familiares y se revisa en la base de datos y no hay registro de ello. En otros casos, lisa y llanamente no traen dinero”, dijo.

REEMBARCOS

Las cifras muestran que los venezolanos son quienes encabezan la lista de reembarques con 541 casos entre enero y marzo de este año. Mientras que el segundo lugar en la lista lo tienen los inmigrantes haitianos, luego de que se le prohibiera el ingreso a 454 personas.

Una visión diferente es la de Eduardo Thayer, ex presidente del Consejo Consultivo de Migraciones (CCM) del Departamento de Extranjería, organismo eliminado este año, quien al ser consultado por La Tercera, insistió en que “existe ambigüedad en los criterios de la PDI. A veces piden una cosa y después otra. No hay nada establecido por norma”, concluyó.