Obispo de Talca a quienes piden su renuncia: "No pasa por ahí la solución"

El obispo de Talca, Horacio Valenzuela, quien también formó parte del círculo del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, se refirió en declaraciones a La Tercera, a las solicitudes de renuncia que han levantado algunos miembros de su diócesis.

Sobre los laicos que solicitan su renuncia, el obispo de Talca dijo que “tienen que ver si con eso están contribuyendo a la unidad. Creo que lo hacen con buena voluntad, porque uno puede decir una cosa con buena voluntad y estar equivocado, Eso puede pasar”.

“Pero no pasa por ahí la solución. La solución pasa por rezar junto al Papa y ver lo que nos dice, Si hace un cambio para acá, otro para allá, en fin, él es el que organiza la iglesia” dijo.

El prelado además dijo que “me equivoqué al no darme cuenta de que pasaban cosas malas, como pasó durante el gobierno militar también, que hubo mucha gente que no supo lo que pasaba y no eran culpables, simplemente no supo. Pero eso se lo vamos a dejar a Dios”.

En la misa que celebró ayer, sostiene la publicación, Valenzuela entregó un mensaje parecido: “nuestra Iglesia siempre ha sabido reconocer sus faltas, siempre ha sido así y ahora necesitamos mucha oración”.