Corte de Apelaciones anuló multa del CNTV a TVN por reportaje sobre Nabila Rifo

La Corte de Apelaciones de Santiago anuló una multa que había decretado el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a TVN por al emisión del reportaje "Las dudas en el caso Nabila Rifo" de Informe Especial.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Jenny Book y Sergio Córdova– dejó sin efecto la multa de 100 UTM (unidades tributarias mensuales) aplicada a la estación estatal por la nota publicada en septiembre pasado, tras descartar los cargos por sensacionalismo y truculencia en la emisión de un hecho de carácter noticioso que no atentó contra la dignidad de la víctima.

"Que en concepto de esta Corte y con una adecuada y objetiva apreciación de los hechos -sobre los cuales no existe controversia-, no resulta posible concluir que la ahora recurrente haya incurrido en la infracción que motivó la formulación de cargos, pues la forma en que dio cuenta de un hecho que evidentemente revestía carácter noticioso no se estima atentatoria contra la dignidad de la víctima de estos hechos", sostuvo el fallo.

El tribunal afirmó que "el reportaje solo abordó las declaraciones y conclusiones que arribaron los peritos en contraposición con las conclusiones obtenidas de un grupo de profesionales con las competencias suficientes para establecer conclusiones diversas a las que se indicaron durante el juicio oral".

El fallo agregó que "el tema es tratado dentro de los mínimos márgenes de objetividad posible, los que no se traducen en la culpabilidad o inocencia del señor (Mauricio) Ortega".

El reportaje, realizado por la periodista Paulina de Allende-Salazar, expuso algunos de los cuestionamientos al juicio que condenó a Ortega por la brutal agresión a su pareja, quien terminó perdiendo sus ojos.