Ministro de Educación y penas para el lucro: "Yo no pondría cárcel para los que ganan plata"

10:15 Gerardo Varela sostuvo que "todas las personas naturales tenemos de derecho de ganar más plata que gastamos, ¿es eso lucro? Si se quita el problema sí, pero si es una medida desproporcional, no me parece".

El ministro de Educación, Gerardo Varela, se refirió a la ley de educación que impide el lucro y que contempla penas privativas de libertad para gente que apruebe transacciones que no sean necesarias para el desarrollo universitario.

"Todos quisiéramos que las universidades no pierdan plata y tengan excedentes. Es relevante la batería normativa que trae la nueva ley, donde hay penas privativas de cárcel que quedan aplicables si se sobrepasa la normativa", dijo a radio Universo.

Consultado respecto a si como abogado está de acuerdo con lo anterior, el titular del Mineduc sostuvo que "si yo legislara, yo no pondría cárcel para los que ganan plata. Todas las personas naturales tenemos derecho de ganar más plata que gastamos. ¿Es eso lucro? Si se quita el problema sí, pero si es una medida desproporcional, no me parece", opinó.

El titular del Mineduc enfatizó que "toda restricción a una persona natural que se quiera aplicar a una persona jurídica, tiene que tener un fundamento racional y que no haya una forma menos lesiva de esa libertad, de lograr ese objetivo (…) Cuando se empieza a sobre criminalizar la legislación (…) El mundo ha avanzado mucho en DDHH descriminalizando conductas como para que nosotros en función de algo que es más bien una discusión de financiamiento universitario terminemos todos presos. ¿Sabe lo que ocurre? La buena gente que queremos que esté en las universidades lo va a pensar tres veces antes de ir a las universidades".