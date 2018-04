Ministro Varela contó que compra condones a sus hijos: "Son unos campeones, necesitan más de tres parece"

17:46 El titular de Educación afirmó que es "bastante liberal" ante el tema, pero no respaldó la instalación de dispensadores de preservativos en los colegios.

El ministro de Educación, Gerardo Varela, entregó su visión sobre la educación sexual en los colegios, contando cómo ha abordado el tema en su propia familia.

En una entrevista a Radio Universo , el secretario de Estado señaló que "soy bastante liberal en esto, a mis niños los he educado sin abejitas. De hecho les he ido a comprar (condones) porque no se atreven cuando chicos".

Pese a esto, el titular del Mineduc no respaldó la instalación de dispensadores de preservativos en los establecimientos educacionales. "No sé si tanto (…) es un tema que tengo que educarme", contó.

Consultado de por qué le compraba condones a sus hijos, Varela señaló entre risas que "mis hijos son unos campeones, necesitan más de tres parece". "¿Pero sabe lo que pasa? Uno con sus hijos tiene ciertos niveles de libertad y responsabilidad que no lo tiene con los niños ajenos, yo no le puedo decir a ud. como tiene que educar a los suyos. Tengo que tener cuidado en esto y ver cuál es la mejor política pública en este tema. No es sólo educación, tiene que ver también con salud", añadió.

Por la incidencia de los valores en este tipo de acciones, el ministro apuntó que "es relevante (…) es un trabajo conjunto, no es sólo una actividad gimnástica".

Sobre los casos de contagios de VIH, la autoridad afirmó que "nos distrajimos" y afirmó que "hay que definir medidas rápidas" para enfrentarlos.