Obispo de Linares: "Nunca he sido acusado en ningún tribunal"

El obispo de Linares, Tomislav Koljatic, quien formó parta de la Unión Sacerdotal fundada por el ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, se refirió a la decisión del Papa Francisco de convocar a los obispos chilenos para analizar los resultados del denominado "Informe Scicluna" sobre las acusaciones contra el obispo de Osorno, Juan Barros.

Según el prelado, el Papa quiere "conversar, él quiere hacer un discernimiento, que nos escuchemos, que veamos qué podemos hacer entre todos para poder sanar estas heridas, para poder recomenzar un camino de confianza", consignó El Mercurio.

Respecto de su caso y de su relación con Karadima, Koljatic dijo que "yo nunca he sido acusado en ningún tribunal. En ese sentido estoy muy tranquilo, mi disponibilidad es total a colaborar y a estar disponible para lo que ese discernimiento diga".

"Los abusos como tales son siempre personales, en ese sentido me desligo de lo que otras personas puedan hacer" dijo Koljatic, quien además planteó que "si hice un mal discernimiento, si no me di cuenta de lo que estaba pasando, evidentemente tengo que asumir esa responsabilidad. No logro decir hoy que cometí una falta personal.

"A lo mejor no fui lo suficientemente lúcido para darme cuenta, eso sí", indicó Koljatic.