Piñera presentó el Sistema Táctico de Operación Delictual y anunció envío de proyecto de ley

El presidente Sebastián Piñera, presentó esta jornada el Sistema Táctico de Operación Delictual (STOD), el que sostuvo, consagrará por medio de un proyecto de ley que enviará al Congreso, para que se transforme en obligatorio.

El STOD, explicó el Mandatario, tiene como objetivo que se comparta la información entre los diversos estamentos encargados del combate a la delincuencia, además de recepcionar ideas y participación, coordinar la acción y realizar evaluaciones.

El Presidente lo calificó como un "instrumento poderoso" y dijo que es la continuación del Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD) de su primer mandato, el que sostuvo, no fue aplicado como correspondía.

"A Carabineros no le gustó y no lo quiso aplicar. En esta oportunidad no veo tal resistencia" dijo Piñera, quien recordó que esta vez el STOD será una ley.

El Mandatario dijo además que el plan se complementará con otras herramientas como el Banco Unificado de Datos (BUD) y los proyectos como el de prevención del delito y de fortalecimiento de las policías.

El Presidente explicó que el sistema tendrá evaluaciones mensuales y calificó el combate a la delincuencia como "una tarea fundamental" dentro de su mandato.