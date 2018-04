Defensora de la Niñez criticó el fono niños de Carabineros: "Fui fiscal nueve años y jamás me llegó una causa con una denuncia"

La recién nombrada Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, criticó la iniciativa de fono niños de Carabineros, la que a través del número telefónico 147 busca que los menores de edad denuncien todo tipo de situaciones abusivas y de maltrato.

En una entrevista a radio Universo , la ex fiscal y gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional afirmó que "donde más desarrollo debe tener la institucionalidad es en la promoción y la difusión de los derechos de los niños".

"Si un niño de 7 años no sabe que tiene derecho a que no se le maltrate, que no se le vulnere, que se le trate mal, que no se le haga bullyng, evidentemente no va a poder tener nisiquiera la posibilida de imaginar que puede denunciarlo", expresó.

Sobre el canal de comunicación dispuesto por la policía uniformada, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, Muñoz cuestionó su aparente poca difusión y funcionamiento.

"En nueve años de fiscal jamás, jamás me llegó una causa con una denuncia formulada por teléfono por un niño (...) Estoy dando una constatación empírica: fui nueve años fiscal, donde tramité muchísimas investigaciones, donde nunca vi que en un parte policial la información que se originara la denuncia tenía que ver con un llamado del 147", afirmó.

La defensora expresó que la situación será evaluada, ya que "tiene que ver con generar un espacio real y efectivo, que sea un canal de acceso a información eficiente, seguro y confidencial, y que esté 24/7 atendido por personas que tengan la capacidad de acoger debidamente a los niños, de saber cómo entender y recepcionar la información que ellos puedan dar, cosa que si tú no logras integrar, no vas a cumplir el objetivo".

Dijo también que "esto no es inventar la rueda de nuevo", pues existen iniciativas para denunciar trata de personas y que lo que falta es hacer lo mismo para los niños.

Muñoz también puntualizó lo relevante que es "saber qué pasa con el 147 para no desaprovechar acciones que ya está desplegadas y que se pueden potenciar (...) hay que preguntarse: ¿es ese el lugar correcto para instalar esa llamada? ¿Genera confianza?".

Ante esto, la abogada aseguró que uno de los focos de su gestión será dar a conocer a los niños sus propios derechos, además de entregar diversos canales para realizar las denuncias.