“Operación Huracán”: Solicitan trasladar la arista de Mariquina hasta el Tribunal de Temuco

El Ministerio Público solicitó al Tribunal de San José de la Mariquina, trasladar la arista denominada “Operación Huracán II” hasta el Juzgado de Temuco, debido a que según sus argumentos, la causa por la que fueron formalizados los carabineros Manuel Riquelme, Leonardo Osses y el civil Alex Smith, creador del programa “Antorcha”, se originó en la capital de La Araucanía.

Para este 3 de mayo estaba fijada la audiencia en que el ex capitán pidió declarar ante el Tribunal en el marco de la investigación por la preseunta falsificación de pruebas en la llamada Operación Huracán. Sin embargo, la cita fue postergada debido a la solicitud de la abogada el ex oficial de Carabineros que argumentó no contar con suficientes antecedentes del caso.

El tribunal accedió a la petición de la defensa del imputado, y se trasladó para el 9 de mayo, fecha en la que también se dará a conocer la resolución respecto a la solicitud del fiscal Carlos Palma, de derivar la causa hasta el tribunal de La Araucanía.

En la arista Operación Huracán II, Manuel Riquelme, Leonardo Osses y Alex Smith fueron formalizados por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en la investigación del ataque incendiario que dejó 29 camiones destruidos de la empresa Sotraser en San José de la Mariquina.

En tanto, en Temuco también fue formalizado por esta causa el general en retiro y ex director de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu. La causa se mantiene congelada en la capital de La Araucanía hasta que el tribunal resuelva si la competencia del caso se mantiene en manos de la justicia ordinaria o si se traslada a la justicia militar.