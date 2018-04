Pablo Norambuena y Mauricio Daza califican como “impresentable” y “giro de 180 grados” acuerdo en Caso Penta

15:10 La Fiscalía aceptó la negociaión de la defensa de Délano y Lavín para terminar el caso con pena remitida. Mientras que para el ex subsecreatrio Pablo Wagner hubo una recalificación del delito.

Continúan las reacciones por el acuerdo de la Fiscalía con la defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que determinó el cierre con pena remitida y la posibilidad de cumplir cuatro años en libertad vigilada. A esto se sumó la recalificación del delito de cohecho a enriquecimiento injustificado, que se le había adjudicado al ex subsecretario Pablo Wagner.

En este sentido, fue el ex fiscal Pablo Norambuena, quien salió a criticar el fin del caso que investigó junto a Carlos Gajardo. A través de su cuenta de Twitter recriminó el actuar de la fiscalía recordando las declaraciones del Fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

“Fiscal Guerra con acuerdo en caso Penta gira en 180° al pretender no acusar por el delito de cohecho por pagos al Subsecretario Wagner. Antes dijo a varios medios de prensa que no aceptaría el procedimiento abreviado si no aceptaban los imputados el cohecho, que era intransable”, escribió.

Por su parte, Mauricio Daza, abogado querellante de los casos Penta y SQM, dijo a Bío Bío que recalificar el delito de Wagner, “la verdad que el eliminar esa parte de la imputación no tiene ningún sentido y tampoco es consistente con lo que había sido la conducta del Ministerio Público en el caso sosteniendo que había un cohecho y por lo tanto desde esa perspectiva nos parece impresentable”, sentenció.