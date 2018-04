Nuevas terapias buscan mejorar el pronóstico para enfermos con esquizofrenia

La esquizofrenia es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo, en la que la falta de un tratamiento integral podría generar el aislamiento social y la estigmatización de los pacientes.

Según un estudio de The International Journal of Psychquatry in Medicine, el 89% de los pacientes no cumple correctamente con su tratamiento prescrito. Las recaídas o empeoramiento de los síntomas agravan el pronóstico del paciente, ya que cada uno de estos episodios conlleva al deterioro de sus funciones intelectuales o cognitivas.

En nuestro país acaban de debutar las terapias denominadas "de segunda generación" o "atípicas", en base a la molécula de palmitato de paliperidona que se administra a través de una inyección mensual, las que ayudan a asegurar el cumplimiento del tratamiento y, en consecuencia, reduciendo el riesgo de recaídas.

En términos simples, si con los tratamientos orales de toma diaria el paciente tiene 365 oportunidades de olvidar o perder una dosis, con esta nueva formulación estas oportunidades se reducen a sólo 12 al año.

El psiquiatra español Pedro Sánchez, médico psiquiatra de la Unidad de Psicosis Refractaria del Hospital de Álava, España, afirmó "que este tipo de tratamientos brindan al paciente la posibilidad de recuperar su autonomía y sus capacidades psicosociales, permitiéndole de esta manera alcanzar sus metas personales. Esto impacta favorablemente no solo en el paciente sino también en su entorno familiar".

Por estos avances, Eduardo Durán, profesor de Psiquiatría de la Facultad de Medicina Sur de la Universidad de Chile, señaló que la detección temprana de los primeros síntomas de esta enfermedad es vital para recuperar las funciones del paciente.

"Hoy, el foco central del tratamiento es no llegar tarde, cuando el paciente ya está deteriorado, porque esto reduce fuertemente las probabilidades de éxito terapéutico. Sucede lo mismo que con el cáncer: la enfermedad tiene un buen pronóstico cuando se detecta y se detiene el proceso biológico en etapas tempranas", expresó,

El experto nacional agregó que "es importante promover en Chile un programa nacional de detección temprana de la psicosis, y dentro de ésta, la esquizofrenia".