Acoso sexual laboral: ministro dijo que empresa tiene deber de denunciar aún cuando se trate de un ex empleado

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se refirió a cómo se abordan los casos de acoso sexual desde el ámbito de la legislación laboral y, de la responsabilidad que les compete a las empresas.

En conversación con radio Universo, Monckeberg dijo que el requisito para que un caso caiga en la calificación de acoso sexual laboral, es que "amenace y ponga en riesgo la estabilidad laboral de la víctima a cambio de favores sexuales".

Ademas el secretario de Estado explicó que la ley objetivizó la responsabilidad del empleador en este tipo de casos. "le dice: mire si usted ante un caso como éste toma tales medidas, lo denuncia inmediatamente a la dirección del Trabajo, o despide al acosador, y tiene además un reglamento que es conocido por todos los trabajadores para prevenir estas cosas, usted objetivamente se desliga de responsabilidad porque tomó todas las medidas y la responsabilidad la tiene directamente el acosador. Y esa ley ayudó mucho".

En un caso como el del director de teleseries Herval Abreu, el Monckeberg dijo que "si (el acosador) tiene subalternas a quiénes las acosa sexualmente, es tan responsable él como el canal".

El titular del Trabajo, además dijo que las empresas tienen la obligación de realizar la denuncia incluso si es que el acusado es un ex trabajador. "Una empresa que tiene un gerente que lo despido un 1 de mayo y me entero que meses antes él tenía esta costumbre de acosar sexualmente a sus subalternas, yo tengo la obligación, aún cuando es ex empleado al momento de que me entero, de denunciar esta situación, y los trabajadores tienen derecho también a aquello" dijo.

En otra materia, el ministro Monckeberg se refirió a la idea de Evopoli de legislar sobre el nepotismo y planteó que hay que tomar en cuenta "cuál es la legislación que se quiere hacer si hoy está prohibido por ley, hay inhabilidad en la contratación de parentesco y hasta un grado bastante relevante, y me parece bien que así sea cuando se trata de parentescos que tiene una dependencia directa del jefe de servicio, y eso está establecido en la norma de probidad".