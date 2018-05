Mañana debuta la restricción a catalíticos en Santiago

A partir del miércoles 2 de mayo comenzará a regir en Santiago la restricción a catalíticos, como parte del nuevo plan de descontaminación para material particulado fino 2,5.

La medida se extenderá hasta el día 31 de agosto y, aplicará dentro del anillo de Américo Vespucio, de lunes a viernes entre las 7.30 horas y las 21 horas.

La imposibilidad de circular afectará a un dígito de patente diario, para los vehículos con convertidos catalítico, inscritos antes de septiembre de año 2011.

Desde el miércoles, que comenzará con los vehículos cuya patente termina con el dígito cero (0), la restricción se aplicará de lunes a viernes.

Para los días feriado, en tanto, la medida no aplicará y no afectará al dígito estipulado para ese día. El calendario correrá y continuará al día siguiente. A modo de ejemplo, el día 21 de mayo, que afecta al número 3, no habrá fiscalización, la que volverá el día 22 con restricción para el dígito 4.

Los vehículos sin convertidor catalítico, en tanto, no podrán ingresar al anillo Américo Vespucio y fuera de la circunvalación (provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto) tendrán restricción 4 dígitos de lunes a viernes, de 6 dígitos en el caso de preemergencia ambiental y de 8 dígitos para los días en que se declare emergencia.

En el caso de las motos, a partir del miércoles 2 de mayo no pueden circular al interior del anillo Américo Vespucio los modelos anteriories a septiembre de 2010 y afectará a dos dígitos al día y a cuatro los días en que se declare emergencia ambiental.

Las motocicletas anteriores al año 2002 no podrán ingresar al anillo Américo Vespucio ningún día, excepto los días festivos.