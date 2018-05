Defensora de la Niñez: "Las instituciones tienen que funcionar en base al tiempo y necesidades de los niños"

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió al caso de la pequeña Ámbar y al anuncio del Presidente Sebastián Piñera respecto a revisar los criterios para seleccionar a las familias de acogida.

"Hay que verificar las exigencias que ha puesto la ley y también confío que el Poder Judicial va a tener que ver cómo se están abordando los casos en el que se tiene que entregar el cuidado de los niños. Uno se pregunta si los criterios tienen una revisión acuciosa de la persona y de todo el grupo familiar donde el niño se va a integrar. Hay que ver lo que los niños requieren y no lo que a las instituciones le acomoden. Las instituciones tienen que funcionar en base al tiempo y necesidades de los niños", dijo a Tele13 Radio.

"Movilizar a las instituciones a tener la comprensión de ver el interés de los niños y que eso movilice nuestro actuar, si no tienes ese principio rector es difícil afectar en los niños", agregó.

Respecto al tío de Ámbar, que acusó que no le dieron la tuición por ser gay, Muñoz sostuvo que "me parece una acusación compleja porque implica un caso de discriminación. Eso podría ser denunciado para que haya una investigación".

La autoridad sostuvo que "la situación de homosexualidad no es requisito para entregarle amor al niño y cuidado. Una persona homosexual no debiera tener problemas. No nos interesa la orientación sexual de la persona", recalcó.