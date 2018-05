Víctimas de Karadima: "Esperamos que el papa transforme en acciones ejemplares y ejemplificadoras sus cariñosas palabras de perdón"

10:12 Los denunciantes del ex párroco de El Bosque, entregaron detalles de su cita con el Papa Francisco en Roma, quien los invitó luego de conocer el denominado "Informe Scicluna". James Hamilton emplazó al presidente Piñera a llevar a cabo el proyecto que impida la prescripción en casos de abusos contra niños y adolescentes.

Las víctimas y denunciantes del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y Juan Andrés Murillo, se refirieron en una rueda de prensa a la reunión que sostuvieron con el papa Francisco en Roma.

Los denunciantes dijeron que "el Papa nos pidió formalmente perdón a nombre propio y de la Iglesia universal" y sostuvieron que "pudimos conversar de manera respetuosa y franca, abordamos temas difíciles como el abuso sexual, el abuso de poder y sobre todo el encubrimiento de los obispos chilenos, realidades a las que no nos referimos como pecados, sino como crímenes y corrupción y que no se agotan en Chile sino que son una epidemia que ha destruido miles de vidas de niños niñas y jóvenes, personas que confiaron y fueron traicionadas en su fe y confianza. Hablamos desde la experiencia, una a la que otros no han logrado sobrevivir".

"Esperamos que el papa transforme en acciones ejemplares y ejemplificadoras sus cariñosas palabras de perdón, de no ser así, todo esto sera letra muerta" dijeron Hamilton, Cruz y Murillo en el comunicado.

"El Papa se mostró muy receptivo, atento y empático durante las intensas y largas horas de conversación. de ahi nacio la idea de generar sugerencias que nos comprometimos a enviar los proximos dias", dijeron las víctimas del cura Karadima.

En su comunicado, además, los denunciantes plantearon que "quisiéramos repetir que decidimos aceptar esta invitación en nombre de miles de personas que han sido victimas de abuso y encubrimiento de la iglesia, ellos le han dado sentido a nuestra visita".

Tras la lectura del comunicado, los denunciantes del ex párroco de El Bosque aceptaron preguntas de la prensa internacional, en las que, Juan Carlos Cruz, respondió respecto de si el Papa les comunicó o dio indicios del tipo de medidas que adoptaría o, si ellos esperan algún tipo de resolución en particular por parte del Pontífice.

"Saben lo que hemos dicho otras veces de lo que pensamos debería pasar con obispos, especialmente chilenos, pero en concreto con el Santo Padre lo que hablamos fue mucho de estas cosas, le sugerimos muchas cosas que él en este momento nos pidió que iba a rezar a pensar y esperar ,que iba a tomar una decisión a corto, mediano y largo plazo. Esperamos confiados, el Papa es el que decide qué es lo que va a pasar" dijo el periodista.

Ante la pregunta de si se iniciarán acciones legales contra los obispos a los que acusan de encubrimiento en Chile, James Hamilton recordó que los casos de abusos prescriben y emplazó al presidente Sebastián Piñera a activar un proyecto para decretar la imprescriptibilidad de las agresiones sexuales contra niños y adolescentes.

Hamiton además respondió que no le consultó al Papa Francisco sobre la carta que envió en 2015, describiendo la situación.

Juan Carlos Cruz, ante las preguntas de la prensa y, sobre las denuncias contra el obispo de Osorno, Juan Barros, dijo que en su conversación con Francisco también sindicó a los obispos Andrés Arteaga, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela, como conocedores de los crímenes del ex párroco de El Bosque.

Juan Andrés Murillo, en tanto, dijo que, tal como plantearon en el comunicado, el actuar de la Iglesia Católica en Chile fue "modélica" de los diversos casos que se han conocido a nivel mundial.