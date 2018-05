Actriz de "Papi Ricky" reveló el acoso que sufrió en televisión

Tras las denuncias por acoso sexual en contra del director de teleseries Herval Abreu, las que serán investigadas por el Ministerio Público, otras actrices han entregado su testimonio por casos similares que han vivido en sus trabajos.

Una de ellas fue Arantxa Bodenhöfer, conocida por haber interpretado el rol de "Macarena" en la teleserie "Papi Ricky" de Canal 13, quien a través de las redes sociales relató algunos episodios que sufrió tanto en su etapa de estudiante como en la televisión.

"Un día un profesor me obligó a desnudarme delante de todos mis compañeros, después de haberle pedido cambiarme de ropa, al tener el valor (pero tiritando) de decirle que no lo haría, me amenazó con reprobar el ramo y así lo hizo", contó.

Luego de esto, Bodenhöfer "me pasó (en un canal de televisión) 2 veces con dos hombres distintos. El primero me ofreció salir con él a comer para poder seguir con mi contrato y me hablaba de sus ganas de tener sexo (mientras trataba de abrazarme tocando mis manos). El segundo, me dijo que un personaje era mío, pero debía ir a hablar con él a la playa el fin de semana. No hice nada con ninguno y al parecer nuevamente fui reprobada".

"Yo estaba empezando, era chica, los miedos eran enormes de que esto pudiese interferir en mi carrera como actriz, así que lo callé. Mi familia siempre supo porque a veces cuando uno pasa por esto cree que no es verdad lo que pasó, que uno se lo inventó, que quizás exageró y no es así", señaló.

Además de su rol en la ficción del ex canal católico, Arantxa participó en "Lo que callamos las mujeres", "Teatro en CHV" y en recreaciones de "El cuento del tío" de TVN, entre otros trabajos en la pantalla chica.