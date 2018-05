Benito Baranda afirmó que Errázuriz y Ezzati "no tienen conciencia del daño provocado"

El psicólogo Benito Baranda se refirió a los encuentros del Papa con las víctimas de Fernando Karadima, y a las críticas que lanzaron contra el cardenal Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati.

"Las personas que estaban conduciendo la Iglesia no tienen habilidades ni capacidades para hacer lo que están haciendo, ellos dos han causado un daño enorme", dijo a Tele13 Radio.

El activista social sostuvo que "ellos no tienen conciencia del daño provocado y mientras no se den cuente no habrá cambios en la Iglesia. Las acciones de ellos le han causado un gran daño a la Iglesia chilena. Las sanciones del Papa van a tener que ser extremadamente severas, si no sería más de lo mismo".

Respecto a Errázuriz, Baranda manifestó que "no tiene conciencia, cree que ha actuado de manera correcta, no se ha dado cuenta que es un responsable de la baja adhesión que tiene la Iglesia Católica".

Consultado respecto a si los líderes debieran tener un gesto con las víctimas, Baranda afirmó que "ellos tienen la capacidad para hacerlo, no sé que ocurrió en su conciencia que no se han dado cuenta del año que han provocado, ojalá tuvieran ese gesto".

Sobre el cuestionado Juan Barros, comentó que nunca debió ser nombrado obispo de Osorno. "Tiene una estructura de personalidad que no le permite ser pastor y acompañar a un pueblo para conducirlo. Hay que ver su historia".