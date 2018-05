Británica y su ninfomanía: "Tener sexo cinco veces al día no era suficiente"

12:40 Rebecca Parker perdió a su pareja debido a su adicción. En una entrevista con la BBC contó cómo fue vivir con este problema que aún no es considerado como una enfermedad por la OMS.

Rebecca Parker es una mujer que vivió durante muchos años con adicción al sexo. Actualmente después de cuatro años de pasar por el peor momento, la británica dice estar recuperada.

"En el peor momento, incluso tener sexo cinco veces al día no era suficiente. Me daba un subidón instantáneo y cinco minutos después volvía a quererlo", comentó en una entrevista con BBC

Parker relató que esta adicción incluso la hizo perder a su pareja a quien amaba. Aunque al comienzo él no tenía problemas con tener sexo muchas veces al días, después comenzó a sentirse sofocado y abrumado. "Después de varios meses empezó a preguntarse por qué pasaba y qué lo provocaba. Me acusó de tener otra relación y que me sentía culpable, lo que quería sanar con sexo". Tiempo después, se alejaron y terminaron.

La británica que tiene tres hijos, dijo que tras su último embarazo entró en una profunda depresión: "Me quedaba en casa porque me daba vergüenza que sólo pudiera pensar en sexo. Incluso aunque nadie pudiera leerme la mente, me sentía incómoda al estar rodeada de gente".

Con 37 años y con la situación bajo control, Parker explicó que el sexo, literalmente era lo primero en lo que pensaba al levantarse "No podía sacármelo de la cabeza. Yo sentía que todo me hacía pensar en eso. Creo que estaba vinculado a mi depresión y a la falta de serotonina. Yo sentía que el cuerpo entero me lo pedía".

La mujer visitó a un psiquiatra quien sólo le cambiaba los medicamentos, pero nunca le habló de grupos de apoyo. En psiquiatría su adicción se conoce como Trastorno de Comportamiento Sexual Compulsivo y la OMS evalúa aprobarlo como enfermedad.

Parker después de terminar su relación y también intentar vivir con su mamá, se mudó a Francia. "Adopté cambios en mi estilo de vida para superarlo, y para mí eso funcionó".