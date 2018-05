Catalina Bianchi denunció a Roberto Farías formalmente en la PDI: "Me siento aliviada"

La actriz Catalina Bianchi denunció a Roberto Farías en la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, luego de haberlo acusado de intento de violación en sus redes sociales el lunes pasado. Ahora su detallado testimonio se encuentra a disposición de Fiscalía.

Bianchi comentó que no había tomado esta vía por muchas razones. "Por miedo, por un temor a que no me creyeran, porque no tengo pruebas, en fin (...) me siento aliviada tras declarar, mientras uno más va diciendo su relato vas recordando muchos detalles que tenían bloqueados”, dijo a ElCiudadano.com

Añadió que mediante sus redes sociales ha recibido muchos otros relatos de otras posibles víctimas de acoso por parte del mismo actor.

"Tengo muchos relatos de otras niñas -actrices o periodistas, de todo- de acoso y cosas por ese estilo que también van a ser entregados a la Fiscalía y en algún momento saldrán a la luz, reservando por supuesto los nombres de las personas”, dijo.

Farías niega las acusaciones y se autodenunció a la PDI cuando Bianchi reveló su testimonio en redes sociales.

La actriz compartió un mensaje en su Instagram, acompañado de un pantallazo de la publicación donde aparece su denuncia: "Deja que los perros ladren".