Murillo y reunión con el Papa: "La señal que se nos dio es que aquí no iba a haber vuelta atrás"

09:10 Una de las víctimas de Karadima dijo que "tuvimos una conversación muy franca, honesta. No evitamos ningún tema difícil, dijimos las cosas, incluso estando en desacuerdo en varias".

José Andrés Murillo, una de las víctimas de Karadima, se refirió al encuentro que tuvo con el Papa Francisco, quien les pidió perdón.

"Las conversaciones largas, profundas con el Papa fueron valiosas. Fue algo muy sencillo, estábamos alojando en la misma casa. Tuvimos una conversación muy franca, honesta. Nosotros no evitamos ningún tema difícil, dijimos las cosas, incluso estando en desacuerdo en varias cosas", dijo a radio Duna.

Sobre las acciones que debería tomar el Pontífice sobre los abusos en el clero, Murillo sostuvo que "el Papa tiene toda la información e incluso más de los que se fueron transformando en encubridores. Que se vaya a actuar o no, no tengo idea. La señal que se nos dio es que aquí no iba a haber vuelta atrás", recalcó.

"Tocamos el tema de que el abuso en la Iglesia es un tema global. Eso ha ido provocando una crisis en las personas. El daño se ha hecho a las personas", cerró.