Canciller Ampuero: "En Chile no existe la pena de muerte y no queremos que haya chilenos muertos"

El canciller Roberto Ampuero aseguró que el Gobierno está entregando su apoyo a las familias de Felipe Osiadacz y Fernando Candia, los dos jóvenes chilenos detenidos en Malasia que arriesgan ir a la horca tras ser vinculados a un homicidio.

Aunque el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que cada país es soberano a tomar sus propias decisiones judiciales, reconoció su preocupación por la condena que enfrentarían los nacionales.

"En Chile no existe la pena de muerte y no queremos que haya chilenos muertos. No queremos que chilenos tengan que pagar, cualquiera sea el delito que hayan cometido, con su vida", expresó según lo consignado por T13

La autoridad expresó que "esta Cancillería y este canciller estamos siguiendo este tema de forma muy directa" y se sumó al pedido de la familia de los detenidos, llamando a "no abordar públicamente el caso y además ser cautelosos con la información que se divulga".