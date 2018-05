Padres y madres de menores con alergia alimentaria se movilizaron por rechazo de sus licencias médicas

La concentración pacífica denominada "Pañales manchados" buscó visibilizar este problema que aqueja a más de 4 mil familias en Chile que deben sobrellevar el diagnóstico confirmado de Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV) y/o Alergia Alimentaria Múltiple (AAM) y que pertenecen tanto a Fonasa e isapres.

Padres y madres se reunieron el pasado jueves a las afueras de la Compin oriente de Santiago para denunciar el rechazo sistemático de las licencias médicas otorgadas para el cuidado de los bebés menores de un año con alergia alimentaria tanto a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV) y/o Alergia Alimentaria Múltiple (AAM).

Según las cifras del Ministerio de Salud del 2017, más de 4 mil familias en Chile, un 5,5% de la población infantil, padece esta enfermedad. El aumento de casos y la dificultad por cuidar a sus hijos obligó a estos padres a visibilizar esta situación y exigir medidas de parte de las autoridades y de los organismos encargados de revisar las licencias. “Consideramos que estos rechazos son antojadizos ya que luego de aportar todos los antecedentes médicos de los casos de nuestros hijos, los cuales demuestran que la enfermedad es real y persistente en el tiempo en el que se requiere la licencia, los organismos encargados siguen dudando de la veracidad de documentos médicos que respaldan nuestras solicitudes”, señala la declaración.

Cuando es rechazada una licencia por las isapres o Fonasa llega a la Compin, donde unos médicos evaluadores son los que toman la decisión de aceptar o rechazarla nuevamente. Karina Montero, madre de un hijo con AAM, cuenta que le aprobaron las tres primeras y luego le han rechazado todas las demás. Por cada rechazo debe adjuntar documentos, exámenes, fotos y todo lo que acredite la veracidad de lo expuesto para apelar.

“Me llegó la resolución y la Compin respaldó la decisión de la isapre, pero los antecedentes no han cambiado, el informe médico está actualizado, el diagnóstico no ha variado en nada y las reacciones siguen. Por eso decimos que es una decisión arbitraria. Ahora me queda ir a la Superintendencia de Seguridad Social para presentar una apelación”, declara.

También denuncian la lentitud en el sistema público para entregar las leches especiales, “lo cual es un problema crítico debido a la urgencia con la que se requiere el alimento para nuestros hijos, los que no pueden esperar”, se lee en el texto.

A su vez, exigen que este gobierno cumpla la promesa de la ex presidenta Michelle Bachelet de extender los beneficios que desde el 2016 perciben los pacientes de Fonasa a los de las isapres, es decir, un máximo de 10 tarros de leche mensual hasta los dos años, los que cuestan en promedio 30 mil pesos cada uno y duran de dos a tres días. Piden que se amplié la variedad de leches entregadas por el estado de 2 a 15, pues las disponibles no son aptas por una gran cantidad de bebés. Finalmente demandan que el beneficio cubra pasado los dos años, pues muchos de los niños no mejora a esa edad, algunos logran estabilizarse recién a los cinco años.

“300 mil pesos en leche, nadie los puede costear, menos si no nos pagan las licencias”, afirma la vocera Carolina Flores, quien desde noviembre de 2016 no recibe el pago de sus sueldo por rechazo a sus licencias. A esto se suma el gasto médico antes las reacciones alérgicas que pueden ir desde la inflamación, heridas en el intestino, sangrado, diarreas, vómitos, hasta shock anafiláctico que puede ser mortal.

Por todo esto, muchas madres no han podido volver a sus trabajos pues deben supervisar cada alimento que ingieren sus hijos, evitando la contaminación cruzada y registrando cada respuesta física para ir analizando su tolerancia y avance.

Estos padres y madres con hijos/as con alergia alimentaria realizaron un llamado para una segunda movilización el sábado 26 de mayo a las 16 horas en la Plaza de la Constitución.