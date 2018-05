Ricardo Palma Salamanca solicitó ingresar a la Sociedad de Escritores de Chile

El condenado por el asesinato del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán, envió una solicitud para integrar la Sociedad de Escritores de Chile.

El ex frentista, quien se encuentra bajo libertad vigilada en París y que tiene dos libros publicados, decidió retomar la escritura.

"Les escribo con la animada intención y petición de pertenecer a su grupo de escritores constituidos SECH. En estricto rigor, no poseo el perfil de un escritor como el sentido común lo promulga, no he estudiado letras ni filosofía ni menos aún periodismo, mi vida fue por otros cauces, los de la determinación social y familiar, lo que me llevó a zonas de la existencia experiencial que sólo las letras, en su sentido más básico y prehistórico, pudieron darme una clave para entender y soportar un tipo de realidad que aleatoriamente elegimos", dice su petición.

Según su amigo Rodrigo Hidalgo, uno de los integrantes del Comité Pro Refugio Humanitario Familia Palma Brzovic, el "Negro" busca integrarse a la sociedad francesa.

"Está viendo colegio para sus hijos, algo que ya está solucionado, están tomando clases de francés, están siendo asesorados por abogados del más alto nivel en Francia, un comité les está dando ayuda y el partido de los insumisos está apoyando la causa humanitaria del refugio en Francia, dijo a La Tercera