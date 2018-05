Diputado de la UDI comparó reuniones del fiscal Abbott con un "puerta a puerta"

El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez y su par del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirieron en un panel de conversación de radio Universo, a la polémica por la reunión entre el fiscal nacional, Jorge Abbott y los entonces senadores Guido Girardi y Hernán Larraín, cuando se discutía su nombramiento.

"Creo que hoy día, que un candidato a fiscal se reúna con distintas personas en secreto, en el sentido que eran reuniones que no se sabía que se habían producido, hoy día no correspondería. Pero no seamos hipócritas en el sentido de que esto era una práctica que a mí no me gusta pero que se ha hecho siempre. Lo voy a decir de esta manera, que es un poquito burda, pero Gonzalo (Winter) y yo hicimos puerta a puerta, y (Jorge) Abbott hizo lo mismo", dijo Ramírez.

Winter, en tanto, sostuvo que "Abbott lo que hizo fue hacer algo que se ha hecho siempre, que es hablar con las distintas personas que iban a tomar o que estaba en sus manos tomar la decisión de quién iba a ser el próximo fiscal, como Girardi (…) y como Larraín. Esa es una práctica que antes se producía y que hoy día no se va a seguir produciendo".

El parlamentario del Frente Amplio, además, se refirió a la las acciones que evalúa dicha coalición por el fiscal nacional, a raíz del accionar de la Fiscalía en la investigación de financiamiento a la política. "La forma en que se están suavizando las acusaciones, aún en contra de lo que los mismos fiscales habían planteado, tiene que ver con lo que promete Abbott cuando llega al poder. Más que imprudencia de Abbott al hablar, lo que yo veo es una coherencia total y el cumplimiento de sus promesas de campaña. A mí eso me habla de vulnerar el principio de objetividad en la investigación (…) eso es lo que me preocupa".

En ese punto, Ramírez dijo que "a Abbott y le creo a Hernán Larraín cuando dicen que allí no hubo ningún tipo de compromiso de llegar a una resolución final en casos judiciales porque eso de partida es imposible, porque no es el fiscal nacional el que persigue concretamente estas causas, que son los otros fiscales. Por lo tanto, para prometer una cosa así, uno tendría que asumir de que los fiscales en este país, hacen lo que les dice el Fiscal Nacional respecto de la forma en como conducen sus investigaciones, y eso es una locura pensarlo. Eso sería de verdad delirante. (…) Es absurdo pensar que Abbott podría haber hecho promesas de campaña, por decirlo de alguna manera".

Respecto de la comparación del parlamentario gremialista sobre un "puerta a puerta", Winter (FA) dijo que "a mí en los puerta a puerta la gente me preguntaba por sus intereses y creo que Hernán Larraín preguntó lo mismo en esa reunión".

Ramírez en tanto dijo que sus dichos apuntaban al sentido de "darse a conocer" y planteó que "obviamente que los senadores al final van a tener que elegir a esa persona y para tomar una buena decisión van a tener que conocer a esa persona”. Dijo además que hoy esas citas no se pueden realizar, pero descartó que hayan ido un "foco de corrupción".