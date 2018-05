Alejandro Sanz pidió perdón a su hijo en redes sociales por un error "imperdonable"

El cantante español Alejandro Sanz compartió una confesión en redes sociales que le valió varios aplausos por parte de sus seguidores, debido a su sinceridad y el mea culpa público que hizo.

Junto a una fotografía de su hijo Alexander, escribió un extenso texto donde admitió un error "imperdonable" que tuvo con él: "Le fallé", detalló.

Sanz relató que se perdió el concierto de jazz del joven de 14 años, donde toca el trombón, algo que simplemente "olvidó" debido a su trabajo.

A raíz de ese "fallo imperdonable" le pidió perdón públicamente: "Le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera mas que tú. Y porque Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto.. espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces ?? Te amo con locura".