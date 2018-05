Larraín se defiende por su reunión con Abbott: "No tenemos nada que ocultar, no hay nada oscuro en eso"

Luego que se conociera que en diciembre el ahora ministro de Justicia, Hernán Larrín, y el fiscal nacional Jorge Abbott, se reunieron para abordar la situación del senador Iván Moreira en el marco del caso Penta, Larraín se defendió de las críticas a raíz de dicho encuentro cuando él era senador y afirmó que "no hay nada oscuro en eso".

La reunión ocurrió un día después que Sebastián Piñera ganara las elecciones en la segunda vuelta presidencial y casi un mes después (el 15 de enero), el fiscal Manuel Guerra solicitó una audiencia para suspender condicionalmente a Moreira, lo que fue aceptado 15 días después.

Larraín se defendió de las críticas por este encuentro y explicó que, sino pregúntenle al ex senador Jaime Orpis si está en situación de exención de responsabilidades o si no la Fiscalía lo ha acusado de delitos gravísimos pidiendo años grandes de penalidades”.

La reunión se dio luego de una carta que Larraín junto al también senador Andrés Allamand (RN) enviaron a Abbott, solicitando acelerar el proceso de Moreira, argumentando que su desafuero afectaba a los quorum en la Cámara Alta.

"Las mayorías democráticas se ven alteradas por el fuero y eso es delicado y uno tiene que preocuparse que la ciudadanía no deje de tener su debida representación en el Congreso y por eso si esto se resolvía rápido, en un sentido u otro se resolvía el problema del quórum, y eso era lo que nosotros quisimos hacer", sostuvo Larraín.

En ese contexto, el ministro indicó que de manera personal tiempo después solicitó al fiscal nacional públicamente vía Transparencia insistir en el tema.

"De eso hablé en esta reunión, no me reuní con el fiscal a cargo de la investigación, el señor (Manuel) Guerra, ni con nadie vinculado a él porque no me corresponde, solamente pedí que se apurara el proceso".