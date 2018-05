General de Carabineros mintió en el sumario por la filtración de la hoja de vida de Hermes Soto

El general de Carabineros Mauricio Murillo, que investiga la Operación Huracán, reconoció que mintió en el sumario por la filtración de la hoja de vida del general director, Hermes Soto.

El 9 de abril, el uniformado declaró que nunca había escuchado al general Julio Pineda pedir la ficha de Soto al coronel Jorge Espinoza, ex ayudante de Bruno Villalobos.

"No coronel, yo nunca escuché que el general director subrogante hiciera ese requerimiento. Hago presente que me levanté de la mesa y salí en algunas oportunidades del local para responder el teléfono", dijo, en relación a una comida donde participó junto a otros cinco oficiales.

Sin embargo, el 17 de abril, el abogado le dijo al coronel Víctor Neira que sí había escuchado la petición.

"Lo que yo no puedo hacer es decir que no se la pidió al Jorge. Se la pidió y yo ya declaré que no. No sé si podré cambiarlo. Que podai cambiar la hoja, el texto, la parte respectiva. Está en ti hueón. Si tu accedís a lo que te estoy pidiendo, de aquí pa' adelante, la hueá que me pidai te tengo que decir que sí. Te deberé un favor de por vida", le dijo, según consignó El Mostrador

Neira informó a sus superiores y la institución abrió un sumario por supuesta presión indebida.