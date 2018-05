Ministerio Público remitió antecedentes de sobreprecios en helicópteros del Ejército al fiscal Armendáriz

15:11 Esta jornada se conoció un dictamen de Contraloría que acusó un sobrepago de US$ 8,6 millones en las aeronaves.

De acuerdo con información de La Tercera, la Fiscalía Nacional derivó al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, los antecedentes por el dictamen de Contraloría que acusó sobreprecios en la compra de helicópteros en el Ejército.

Esta jornada, dicho medio reveló que el órgano contralor detectó un pago de US$ 8,6 millones más en la adquisición de las aeronaves, las que fueron compradas en US$ 57 millones, en circunstancias en que la Fuerza Aérea de Chile había cotizado los helicópteros en aproximadamente US$ 48 millones.

Desde el Ejercito sostuvieron que, la metodología utilizada por la Contraloría para determinar el valor de las aeronaves es incorrecta y que, por lo tanto el sobreprecio acusado tiene justificación.

La rama castrense anunció que pedirá al organismo la reconsideración del dictamen.