Juan Carlos Cruz se "alegró" de la ausencia de Errázuriz en cita con el Papa

09:40 "Me parece estupendo que no vaya, el señor tiene que ir a dedicarse a rezar y dejar de andar maquinando cosas. Quién sabe, es tan malo que nunca se sabe", dijo uno de los denunciantes de Karadima.

El periodista Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima, destacó que el cardenal Francisco Javier Errázuriz haya decidido no ir al encuentro del Papa Francisco con los obispos chilenos.

"Quería ir y manipularlo todo, yo creo que al final se dio cuenta que ya no puede manipular muchas cosas (...) Me alegro que no vaya, aparte que debe estar un poco asustado", dijo a radio Cooperativa

El denunciante sostuvo que "yo sí sabía que quería ir, (pero) me parece estupendo, que el señor tiene que ir a dedicarse a rezar y dejar de andar maquinando cosas, quién sabe, es tan malo que nunca se sabe".

En su reciente viaje al Vaticano, el arzobispo emérito de Santiago le entregó al Papa un informe sobre el caso Karadima y sus "repercusiones".