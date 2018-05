Universidad Católica: "Nosotros vamos a ser siempre objetores de conciencia, eso no va a cambiar"

El director de asuntos jurídicos de la Universidad Católica, Juan Esteban Montero, dijo que mantendrán su condición de institución objetora hasta que el Ministerio de Salud dicte el nuevo reglamento de la Ley de Aborto.

Esto, luego que Contraloría concluyera que el protocolo presentado por el gobierno no se ajusta a derecho.

"Nosotros vamos a ser siempre objetores de conciencia, eso no va a cambiar. Nosotros no vamos a recibir recursos por los abortos que no hagamos, solo recibimos por las prestaciones que hacemos. Vamos a defender nuestros derechos hasta lo último", dijo a Tele13 Radio.

"A nuestra visión, el protocolo que se dictó en marzo está correcto", agregó.

Montero sostuvo que "todo esto es muy interpretable, nosotros hemos cumplido con la normativa actual. Como al final se señala que el Minsal tiene que adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto esta resolución y no señala ningún plazo, nuestra interpretación es que al día de hoy ya tenemos la calidad de tal. Estamos esperando que se dicte el nuevo reglamento y en base a eso vamos a presentar las antecedentes para la nueva normativa".

El abogado sostuvo que no hay que olvidar "que existe una ley que estableció un derecho respecto de los médicos y del equipo de ser objetores. Estas normas administrativas tienen que tener en cuenta estos derechos y no pueden venir a quitarlos".

"Si la ley hubiera dicho estaría perfecto, pero la ley no lo señala, una norma inferior no puede venir a establecerme algo, es algo jurídico", recalcó.