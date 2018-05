Beyer por abusos sexuales: "Entre profesor y alumno no debiera haber amistad"

El rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, se refirió a los casos de acoso y abuso sexual en los planteles de educación superior, que mantiene movilizadas a varias facultades.

"Las universidades estamos al debe y tenemos que seguir trabajando en esto. Es un tema muy sensible que impacta en el desarrollo de las personas abusadas que, son principalmente mujeres, en su autoestima", dijo a radio Universo.

El ex ministro de Educación comentó que "es muy difícil regular límites, pero sí puedes tener instituciones y políticas prudenciales como dejar la puerta abierta, eso es una situación prudencial".

Beyer sostuvo que "entre un profesor y un alumno no debiera haber amistad, sino que una relación profesional", aclarando que "eso no impide que no se pueden juntar a tomar un café".