El divertido "Manual sismológico para venezolanos en Chile" que se viralizó en Facebook

Los sismos son un fenómeno habitual para los chilenos, lo que en muchos casos no pasa más allá de un susto. Pero para algunos ciudadanos extranjeros que viven en nuestro país se puede transformar en algo aterrador.

Una página de Facebook llamada @Unvenezolanoenchile quiso darle una vuelta a los temores y publicó un divertido "Manual sismológico para venezolanos en Chile", donde describe a los chilenos como personas que prácticamente no sienten los temblores.

En el listado, el Manual se divide en las magnitudes de los movimientos telúricos y enseña qué hacer mirando lo que hacen los ciudadanos nacionales.

El texto, que logró miles de "me gusta" en la red social, señaló lo siguiente:

"1 a 3 Richter - Absolutamente ninguna reacción: Los chilenos han mutado y son incapaces de sentir movimientos sísmicos tan suaves. Son algo así como los X-men del terremoto, a ninguno distrae.

4 a 5 Richter – Ninguna reacción: El chileno sabe que está temblando, pero no va a interrumpir lo que está haciendo. Tampoco va a interrumpir lo que no está haciendo... cero importancia, mientras los venezolanos despavoridos pensamos que están locos.

6 Richter - El chileno dice 'Ta temblando': Usted creerá que es el fin del mundo, pero no pasa nada, no se le ocurra salir, que es mucho más peligroso. Quédese tranquilo, mire al chileno con atención y espere, espere..... espere.

7 Richter - El chileno dice “Ta fuerte la weá”: Ya podemos empezar a hablar de terremoto. En otros países sería un cataclismo total, pero acá las construcciones aguantan (y las que no, ya se cayeron con los otros terremotos en el pasado). si Podemos Contratar un buen psicólogo para el estrés post traumático, la dura (en serio), porque acá nadie se preocupará, a menos que se le haya volcado el vaso.

8 Richter - El chileno dice “¡CSM!” (buscar significado de esta abreviatura): Afírmese porque si no, se va a caer al suelo. Haga exactamente lo mismo que el chileno: no llore y menos gritar. Es muy probable que no pase nada...y si se cae la weá, al otro día la paramos y aquí no pasó ná.

9 Richter - El chileno está rezando (y eso que no cree en ninguna weá): La mansaca. Ahora sí que es el fin del mundo en serio, el Apocalipsis. Si usted cree en algo, rece. Si no, piense en sus seres queridos porque todo ha llegado a su fin...y mañana a empezar de nuevo".