Adaptación al cambio de hora podría durar hasta dos semanas

Este sábado llegará el horario de invierno en gran parte de Chile Continental -excepto en la Región de Magallanes-, por lo que los relojes se deben atrasar en una hora al llegar la medianoche.

Aunque la gran ventaja será que el amanecer será mucho más temprano, la adaptación del organismo a estos cambios se podría extender hasta por dos semanas, en las que se generarían problemas físicos y anímicos en algunas personas.

Claudio Acosta, académico de la escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O’Higgins, señaló que estas modificaciones horarias impactan directamente al ciclo circadiano de los individuos -más conocido como reloj biológico-, que regula funciones naturales del cuerpo como las horas de sueño, presentándose la necesidad de adaptarse a un nuevo hábito que, por lo general, afecta a las personas más estructuradas que poseen un horario establecido para dormir y despertar.

Agregó que "hay una descompensación en el ciclo natural de las personas, que posiblemente los lleve a experimentar dificultades como la irritabilidad, baja concentración o fallas en la memoria. No obstante, al tratarse de solamente una hora, el impacto no es tan notorio como cuando se viaja a Europa o Asia".

Luego de esto, Acosta apuntó que "es normal que haya ciertos cambios fisiológicos transitorios en cada persona, y también hay cambios cognitivos. Lo anormal sería que los episodios de irritabilidad, ánimo disminuido, trastorno del sueño, persistieran por más de dos semanas, ya que pasaría a ser un tema más complejo en el que habría que consultar a un especialista en neurología o psicología".

Rodrigo Pereira, quien también es psicólogo de la misma casa de estudios, habló sobre los beneficios de la aparición de la luz más temprano, la favorece sobre todo a los niños y jóvenes que entran muy temprano a los jardines infantiles y colegios.

La luz solar produce activación a nivel del sistema nervioso central con los neurotransmisores, y el beneficio, en este caso, es que se produce un funcionamiento más temprano en todo lo el sistema nervioso central.

Ambos especialistas entregaron consejos para abordar el cambio de hora de la mejor manera:

- Tener un buen descanso el viernes, y el sábado seguir con la misma rutina, sin generar una sensación de alargar el día para mantener una buena estructura.

: Se debería dormir las ocho horas normales, porque eso hace que el cuerpo se recupere, los procesos cíclicos se regeneren y se mantengan.

: No realizar muchas actividades antes de dormir ni ingerir comidas muy calóricas, ya que la mente se activa y cuesta conciliar el sueño.

: Entregarles información, explicarles con ejemplos de acuerdo a la edad que hay un cambio de horario y por qué se produce. A mayor conocimiento se evita la incertidumbre y se puede controlar el cambio de ánimo.

: Dormir la misma cantidad de horas que antes del cambio de hora. Por ejemplo, si el domingo me levanto a las 10:00, la idea es regularlo y despertar ojalá a las 9:00. En caso de no regular el sueño, fisiológicamente el organismo se va a empezar a acostumbrar a dormir una hora más y esto va a producir cansancio y fatiga. Cuando el sueño no es reponedor, el rendimiento es peor, los periodos de somnolencia son más largos, por lo tanto el rendimiento laboral es menor y ahí se producen consecuencias negativas en el período de adecuación.